"Изумрудный" - больше, чем просто квартира

Жилой дом "Изумрудный" - это четырехэтажный монолитный дом, который гордо расположился в самом сердце города.

В окружении скверов и парков "Изумрудный" по-настоящему занял выигрышную позицию для комфортной жизни в ритме современного времени. Местом притяжения жильцов и их гостей обязательно станет набережная города и уютный парк. Близость детских садов, школ и гимназий по достоинству оценят родители, а рядом стоящие магазины и супермаркеты станут ежедневными помощниками хозяйкам. Транспортная доступность и отсутствие пробок станут большим преимуществом в активные часы жизни города.

Территория жилого дома "Изумрудный" полностью благоустроена, а вокруг ровными рядами раскинулись хвойные и лиственные деревья. Парковочные зоны удобно расположились не только внутри дворов, но и снаружи, а детские развивающие комплексы оснащены современными конструкциями и дополнительно огорожены.

Жилой дом "Изумрудный" построен с применением последних технологий в строительстве. Большое преимущество комплекса - это своя крышная котельная. У жителей дома всегда будет тепло и горячая вода, а коммунальные платежи значительно ниже стандартных. Авторская отделка холлов создаст дополнительный комфорт, а наличие камер видеонаблюдения обеспечит безопасность не только внутри подъезда, но и снаружи. Бесшумные лифты Конэ станут прекрасным дополнением ко всем преимуществам дома Изумрудный.

В квартирах выполнена чистовая отделка с полностью подготовленными поверхностями. Выравнивание монолитных стен осуществляется с помощью смеси от немецкой компании Кнауф, а фиброцементная стяжка на полу подходит для любых напольных покрытий. Горизонтально-лучевая разводка отопления с частичным подогревом пола и стальные радиаторы Пурмо обеспечат тепло даже в самые сильные морозы. Межкомнатные перегородки шумоизолированы, а входные металлические двери с внутренним изящным дизайном.

Жилой дом Изумрудный- это больше, чем просто квартира. Это Ваша гордость, Ваше преимущество.

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