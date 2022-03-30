«Изуродовали с извращенным цинизмом»: вандалы сломали скамейку в сквере Петрозаводска

В сквере у Музыкального театра Карелии неизвестные разломали скамейку.
В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликованы фото, на которых запечатлена скамейка. Неизвестные выломали все что могли.
«Наступили первые теплые весенние денечки, и вместе с клещами повыползали на солнечный свет вандалы-разрушители. Сквер напротив музыкального театра у пушки. Изуродованная с каким-то особым извращенным цинизмом скамейка», - написано в комментарии под фото.
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