«Изуродовали с извращенным цинизмом»: вандалы сломали скамейку в сквере Петрозаводска

В сквере у Музыкального театра Карелии неизвестные разломали скамейку.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликованы фото, на которых запечатлена скамейка. Неизвестные выломали все что могли.

«Наступили первые теплые весенние денечки, и вместе с клещами повыползали на солнечный свет вандалы-разрушители. Сквер напротив музыкального театра у пушки. Изуродованная с каким-то особым извращенным цинизмом скамейка», - написано в комментарии под фото.