«Изуродованную с извращенным цинизмом» скамейку отремонтирует мобильная бригада Петрозаводска

На планерке в мэрии замглавы Юлия Мизинкова сообщила, что заявка на ремонт сломанной в парке у пушки скамейки подана в «Службу заказчика».

Утром на очередной общегородской планерке председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова сообщила, что в минувшие выходные в сквере у пушки неизвестные сломали скамейку.

«Заявка на ремонт скамейки подана в «Службу заказчика», — сказала Юлия Мизинкова. — Созданная в Петрозаводске «Мобильная бригада» выполнит работы по ее восстановлению».

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о создании в городе «мобильной бригады». Это новое подразделение «Службы заказчика», которое будет заниматься небольшими ремонтами и оперативным восстановлением элементов инфраструктуры по всему городу.

Напомним, в минувшие выходные в соцсети появилась информация, что в сквере у Музыкального театра Карелии неизвестные изуродовали с каким-то особым извращенным цинизмом скамейку».