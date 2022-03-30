«Изуродованную с извращенным цинизмом» скамейку отремонтирует мобильная бригада Петрозаводска

На планерке в мэрии замглавы Юлия Мизинкова сообщила, что заявка на ремонт сломанной в парке у пушки скамейки подана в «Службу заказчика».
Утром на очередной общегородской планерке председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова сообщила, что в минувшие выходные в сквере у пушки неизвестные сломали скамейку.
«Заявка на ремонт скамейки подана в «Службу заказчика», — сказала Юлия Мизинкова. — Созданная в Петрозаводске «Мобильная бригада» выполнит работы по ее восстановлению».
Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о создании в городе «мобильной бригады». Это новое подразделение «Службы заказчика», которое будет заниматься небольшими ремонтами и оперативным восстановлением элементов инфраструктуры по всему городу.
Напомним, в минувшие выходные в соцсети появилась информация, что в сквере у Музыкального театра Карелии неизвестные изуродовали с каким-то особым извращенным цинизмом скамейку».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание