Изуродовавший лицо приятеля кондопожанин получил условный срок

Жителю Кондопоги, изрезавшему лицо своего знакомого ножом, вынесли приговор.
49-летний житель Кондопоги обвиняется в умышленном обезображивании лица своего приятеля. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Карелии.
— Материалами уголовного дела установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений к потерпевшему умышленно нанёс клинком ножа режущие удары в область ушной раковины и шеи. Характер полученных потерпевшим повреждений является неизгладимым, нарушающим эстетический облик и обезображивающим лицо, — написали там.
В итоге суд назначил фигуранту наказание в виде условного лишения свободы с возложением определённых обязательств. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее 44-летний петрозаводчанин нанёс 10 ударов ножом своему 61-летнему приятелю, после чего потерпевший попал в реанимацию.