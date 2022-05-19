Известная актриса покормила енота в монастыре Карелии

Российская актриса театра и кино Ирина Горбачева в День пионерии посетила Валаамский монастырь.

В паблике Валаамского монастыря сообщается, что в минувший четверг, 19 мая, к ним в обитель приехала актриса Ирина Горбачева.

«Ещё сегодня нашу обитель посетила актриса Ира Горбачёва», - сообщается в паблике монастыря.

На фото запечатлели, как актриса кормит енота и радуется, держа огромную головку сыра, который сварили монахи.