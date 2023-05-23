Известная лыжница из Карелии просит проголосовать за благоустройство ее родной трассы

Ольга Жолудева попросила земляков отдать свой голос за благоустройство лыжной трассы в Сегеже по «Комфортной городской среде».

Известная карельская лыжница Ольга Жолудева в соцсети обратилась к землякам с просьбой поддержать проект благоустройства лыжной трассы в Сосновом переулке в Сегеже. Голосование проходит в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».



«В моем городе проходит голосование, по результатам которого будут выделены деньги на финансирование проекта. Всего три объекта. Один из них - моя родная лыжная трасса, - сообщила спортсменка. - Несколько лет назад СМИ громко заявляли об «освещении ВСЕЙ лыжной трассы в городе Сегежа». Однако никто даже не упомянул, что протяженность всей официальной лыжной трассы - один километр. Далее фонари действительно поставили, но всего на одной прямой. «Освещенная трасса протяженностью 200 метров». И смешно, и глупо. Я считаю, что даже позорно гордиться такими вещами».



По словам Жолудевой, место, где в городе катаются на лыжах, набирает все большую и большую популярность среди «собачников».



«Получается, что тренеры и родители-активисты своими силами пытаются поддерживать более или менее подходящее для тренировок состояние трассы. Говорю, как вижу - просим деньги на «Буран», хоть немного на бензин, а поддержка от республики или района отсутствует. Если сейчас вы поможете, проголосовав за финансирование проекта по благоустройству лыжной трассы, то появится хотя бы маленький шанс на то, что произойдут какие-то изменения. Очень хочется, чтобы ребятишки, приходящие в секцию, не бросали лыжи из-за того, что им просто становится негде кататься», - заявила лыжница.



Отметим, проголосовать за проект освещения лыжной трассы в Сегеже можно по ссылке. Дата окончания голосования – 31 мая.