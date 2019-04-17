Известная модель выложила видео с обнаженной грудью

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Эмили Ратажковски подразнила народ обнаженной грудью.
Эмили Ратажковски едва ли не каждый день подбрасывает поклонникам пищу для фантазий. Американская модель снялась топлес, исполнив для фанатов откровенный танец, пишет издание "Дни.ру".
Знаменитость станцевала, стоя спиной к объективу. Из одежды на Ратажковски были только узкие светлые джинсы. Подписчиков это еще больше раздразнило – в комментариях Эмили умоляют повернуться к камере.
Фолловеры Эмили Ратажковски высоко оценили ее достоинства, оставив множество комментариев. Пользователи из России тоже не прошли мимо поста американской модели – отметив, что девушка принципиально не снимается в одежде.
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