Известная московская рок-группа сыграет «концерт под соснами» в Карелии

Участники известной в России музыкальный группы «Мегаполис» приехали в Карелию отдохнуть и сыграть концерт.
Об этом они написали на официальной странице группы
Вконтакте.
«Ладога, шхеры, леса. И конечно концерт сыграем, под соснами", - написали музыканты.
Они выложили фотографии с места отдыха.
Музыканты расположились в единственном на территории республики купольном отеле высшего класса, который расположен на острове Хавус.
Фото: "Корпорация развития Карелии"
Об этом элитном месте отдыха ранее рассказали в Корпорации развития Карелии.
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