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Известная московская рок-группа сыграет «концерт под соснами» в Карелии

Новости. Общество
08:49, 21 Августа 2021
фото: "Магаполис" Вконтакте

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Участники известной в России музыкальный группы «Мегаполис» приехали в Карелию отдохнуть и сыграть концерт.

Об этом они написали на официальной странице группы 
Вконтакте.

«Ладога, шхеры, леса. И конечно концерт сыграем, под соснами", - написали музыканты.

Они выложили фотографии с места отдыха. 

Фото: "Мегаполис" Вконтакте

Музыканты расположились в единственном на территории республики купольном отеле высшего класса, который расположен на острове Хавус.

Фото: "Корпорация развития Карелии"

Об этом элитном месте отдыха ранее рассказали в Корпорации развития Карелии.

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Комментарии

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Изя-щный
2021-08-21 09:43:36
"Известная"??? Кому?
Изя
2021-08-21 10:12:24
Изя-щный, мне )))) :)
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