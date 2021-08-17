Известная московская рок-группа сыграет «концерт под соснами» в Карелии

Участники известной в России музыкальный группы «Мегаполис» приехали в Карелию отдохнуть и сыграть концерт.

Об этом они написали на официальной странице группы

Вконтакте.

«Ладога, шхеры, леса. И конечно концерт сыграем, под соснами", - написали музыканты.

Они выложили фотографии с места отдыха.

Фото: "Мегаполис" Вконтакте

Музыканты расположились в единственном на территории республики купольном отеле высшего класса, который расположен на острове Хавус.

Фото: "Корпорация развития Карелии"

Об этом элитном месте отдыха ранее рассказали в Корпорации развития Карелии.