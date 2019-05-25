Известная певица объявила о пополнении в семье

Ирина Дубцова рассказала о радостном событии. Теперь певица думает, как назвать малыша.

В личном Instagram артистка опубликовала фото крохотного щенка породы шпиц. Ниже артистка написала, что в ее семье произошло пополнение, пишет издание "Дни.ру".

Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звезда попросила поклонников помочь с выбором клички.



Instagram

"Я пока сама в шоке. У нас новый член семьи! Помогите придумать имя нашей малышке. Вес пушинки 730 г, а вырастет всего до 1,3 кг. Чудо – это не то слово", – поведала артистка.

Она также отметила, что с собакой ее кое-что связывает. Щенок родился с Ириной Дубцовой в один день – 14 февраля.

Поклонники предложили певице множество вариантов.