Известная певица объявила о пополнении в семье

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Ирина Дубцова рассказала о радостном событии. Теперь певица думает, как назвать малыша.
В личном Instagram артистка опубликовала фото крохотного щенка породы шпиц. Ниже артистка написала, что в ее семье произошло пополнение, пишет издание "Дни.ру".
Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звезда попросила поклонников помочь с выбором клички.
"Я пока сама в шоке. У нас новый член семьи! Помогите придумать имя нашей малышке. Вес пушинки 730 г, а вырастет всего до 1,3 кг. Чудо – это не то слово", – поведала артистка.
Она также отметила, что с собакой ее кое-что связывает. Щенок родился с Ириной Дубцовой в один день – 14 февраля.
Поклонники предложили певице множество вариантов.
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