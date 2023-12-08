Известная торговая сеть закупила продукцию карельских производителей на 1 млрд рублей

Объем поставок карельских товаров в одну из федеральных торговых сетей превысил 1 млрд рублей.

В Петрозаводске прошла торгово-закупочная сессия, которую для местных поставщиков организовал региональный Минпромторг.



Объемы поставок карельских производителей в розничную сеть за 10 месяцев года превысили 1,2 млрд рублей. Такие данные озвучили 7 декабря на торгово-закупочной сессии «Магнит».



Участие в сессии приняли более 20 компаний — производители молочного и мясного гастронома, замороженной продукции, меда, поставщики рыбы, напитков, круп и ягод. В рамках сессии также прошла ярмарка карельских товаров.







Местные товары продвигают в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Карелии и федеральной торговой сетью. Оно действует с 2019 года.



«На сегодняшний день в „Магните“ представлен широкий ассортимент карельских товаров: вода, молочная и мясная продукция, хлебобулочные изделия, рыбная гастрономия. Федеральной сетью максимально упрощены требования и процедура ввода продукции в сеть. Это позволит увеличить присутствие региональных товаров на полках федеральных магазинов и предоставит даже небольшим предприятиям, в том числе фермерам, доступ к стабильному рынку сбыта своей продукции», — отметил министр промышленности и торговли Денис Гурков.



По упрощенному договору для небольших фермеров предусмотрен максимально короткий срок оплаты поставки товара — до пяти дней, сообщается в пресс-релизе карельского правительства.



Федеральная торговая сеть работает с 18 товаропроизводителями из Карелии. До конца года на полках сети в нашем регионе появится продукция Олонецкого хлебозавода и карельского завода минеральных вод.



Также в 2023 году расширена география продаж петрозаводского хлебозавода «САМПО»: теперь мучные кондитерские изделия предприятия можно купить в магазинах розничной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



С 2022 года сеть начала продажи молока, кефира и творога «Славмо» в своих магазинах в Мурманской области, рост товарооборота за это время превысил 13%.



Отметим, что сегодня в Карелии работает 228 торговых точек сети «Магнит» разного формата.



