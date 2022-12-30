Известная в Карелии чиновница прогулялась по замерзшему озеру вместе с рысью (ФОТО)

В Карелии лыжница встретила рысь на прогулке по замерзшему озеру.

Первый заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен посвятила лыжной прогулке часть времени в праздничные дни.



«Новогодние каникулы всем рекомендую проводить активно. У меня сегодня получилась удивительная прогулка на лыжах по озеру. Зимняя природа восхитительна. А случайная встреча с грациозной рысью меня очень впечатлила», - поделилась петрозаводчанка на своей странице в социальной сети.



Отметим, в последний раз «Столица на Онего» сообщала о дикой рыси в конце прошлого года. Тогда хищник попался в объектив фотоловушки в Питкярантском районе.















