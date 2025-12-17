Известная в Карелии спортивная пара отметила 65-летие брака

12 декабря в Пряже чествовали супругов Фридриксен — Людвига Магнусовича и Нины Николаевны. В ноябре этого года они отметили редкую и значимую дату — «железную» свадьбу, 65 лет совместной жизни.

Как рассказали в правителсьтве Карелии, история этой пары началась еще в студенческие годы в Петрозаводском педагогическом институте, где они познакомились и полюбили друг друга. Они поженились в 1960 году, сразу после окончания учебы в 1962 году переехали в Пряжу, чтобы вместе посвятить себя развитию физической культуры и спорта в районе.

Нина Николаевна с юных лет была спортсменкой — мастер спорта по гребле. В 1956 году ей выпала особая честь: на Спартакиаде народов СССР в Москве она несла флаг, возглавляя парадную колонну команды Карело-Финской ССР. В Пряже она сначала два года проработала в местной школе, а затем стала тренером в детско-юношеской спортивной школе. Она проработала здесь более двадцати лет, до выхода на пенсию в 1988 году. Нина Николаевна также показала себя как прекрасный организатор соревнований районного и республиканского уровня.

Людвиг Магнусович в 1962 году устроился учителем физкультуры в Пряжинской средней школе. Он проработал в этой должности почти четыре десятилетия, до 2000 года, снискав уважение коллег и учеников своей принципиальностью, ответственностью и преданностью делу.

Вместе супруги Фридриксен вложили много сил и знаний в развитие спорта в районе. Именно благодаря их энтузиазму и профессионализму в Пряжинском районе были созданы и успешно выступали спортивные команды по баскетболу, лыжным гонкам, легкой атлетике и волейболу. Их воспитанники неоднократно становились победителями и призерами различных состязаний.

В семье Людвига Магнусовича и Нины Николаевны выросли двое детей — сын Вячеслав и дочь Елена. Сейчас у них подрастают четверо внуков, которые уже подарили им шестерых правнуков. Интересно, что 2025 год стал для семьи Фридриксен по-настоящему юбилейным: в январе Людвиг Магнусович отметил свое 85-летие, а в марте Нина Николаевна — 90-летие.

На праздничном мероприятии супругов поздравили представители администрации, им вручили поздравительный адрес от главы Карелии Артура Парфенчикова. Глава семьи также получил памятную ленту в честь 65-летнего юбилея семьи.

