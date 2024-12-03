Полный метр: известная журналистка Карелии сняла фильм о сохранении карельского языка

Алена Сянти развивает уникальный проект - «Дом карельского языка».

Известная карельская журналистка Алена Сянти сняла фильм об истории карел. Она показала жителей карельской глубинки, которые до сих-пор чтят традиции и говорят на родном карельском языке.

«Terveh teile! Здравствуйте! Мои подписчики знают, что я в публикациях своего проекта „Карельские истории Алёны Сянтти“ частенько здороваюсь по-карельски, а также стараюсь включать в передачи фрагменты интервью, где карелы говорят на своём языке. Мне хочется, чтобы его слышали. Очень хочу донести до моих зрителей в Карелии и в других регионах нашей страны информацию о языке, на котором говорит титульный народ нашей республики», — рассказала Алена Сянти.

Журналистка отметила, что сама она финка по происхождению, но очень любит карельский язык. Алена Сянти с теплом вспоминает студенческие годы, когда вместе с однокурсниками изучала язык в первой карельской группе, которую открыли в 1990 году в Петрозаводском госуниверситете. С ними у журналистке до сих пор сохраняется дружеская связь.

«За четверть века моей работы в СМИ знакомства с карелами случались и во время моих многочисленных съёмок. Поэтому я имела счастье слышать карельский язык, знакомиться на практике с культурой и традициями карелов. Как преподаватель с 15-летним стажем хорошо понимаю все сложности в организации обучения национальному языку. Также знаю о проблемах в деле сохранения и развития карельского от самих карелов. Поэтому для меня так важно было сделать этот фильм», — написала Алена Сянти.

Журналистка надеется, что в нашем регионе карельский язык получил официальный статус.