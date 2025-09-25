Известная журналистка возродила древний карельский метод вязания

Традиционное ремесло освоила редактор спецпроектов сайта «Республика» Елена Фомина. В августе она работала в музее-заповеднике «Кижи»: вязала иглой и рассказывала туристам о народных промыслах.

В карельских деревнях вязали рыбацкие рукавицы одной иглой. Это ремесло Елена Фомина демонстрировала туристам на «Ожившей экспозиции» музея «Кижи». Этой музейной программе уже более 30 лет: мастера в традиционных костюмах демонстрируют заонежские ремесла — плотницкое и кузнечное дело, берестоплетение, ткачество, вышивку, вязание, крестьянский быт 19 века — сеем рожь, стрижем овец, топим самовар щепками.

«Вязание одной иглой в северных деревнях было занятием исключительно мужским. Промысловая магия: рука женщины не должна касаться рыбацкого инструмента. К овечьей шерсти добавляли конский волос: так варежки сильнее кололись, разгоняя кровь — меньше риск отморозить руки. Прочные, служили долго благодаря плотному переплетению нитей. А если протрутся, то не распустятся, как современное вязание. Заштопать можно», — объясняет Елена Фомина.

Подробнее о традиционном карельском вязании и том, почему в музеях почти нет старинных рукавиц (в основном реплики — читайте в спецпроекте «Делаем в Карелии» на сайте «Республика».