Известнейший водопад Карелии закипел на лютом морозе (ФОТО)

Особые события на водопаде Кивач попали в объектив фотокамеры.

Удивительные фото водопада Кивач появились в паблике одноименного заповедника.

Из-за холодов над водопадом установилась завеса пара, а иней и снег покрыли все ближайшие деревья.

«В Карелию пришли морозы и в заповеднике „Кивач“ развернулись особые события. Красавец-водопад закипел, запарил, старается изо всех сил не замёрзнуть. Деревья вокруг него надели шубы тёплые, настоящее зимнее убранство», — написали в паблике.

В заповеднике призвали туристов приезжать и наслаждаться этой удивительной красотой.