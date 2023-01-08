Известнейший водопад Карелии закипел на лютом морозе (ФОТО)

Особые события на водопаде Кивач попали в объектив фотокамеры.
Удивительные фото водопада Кивач появились в паблике одноименного заповедника.
Из-за холодов над водопадом установилась завеса пара, а иней и снег покрыли все ближайшие деревья.
«В Карелию пришли морозы и в заповеднике „Кивач“ развернулись особые события. Красавец-водопад закипел, запарил, старается изо всех сил не замёрзнуть. Деревья вокруг него надели шубы тёплые, настоящее зимнее убранство», — написали в паблике.
В заповеднике призвали туристов приезжать и наслаждаться этой удивительной красотой.
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