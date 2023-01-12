Известного адвоката в Карелии посадили под домашний арест

Петрозаводский адвокат Владимир Козодаев, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств, попал под домашний арест.

Как стало известно «Столице на Онего», судья петрозаводского городского суда Ольга Дубкова — и это подтвердили в суде, назначила карельскому адвокату Владимиру Козодаеву домашний арест до 14 февраля включительно. Юрист с большим стажем работы обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств.

По имеющейся информации, незадолго до назначения судом Владимиру Козодаеву домашнего ареста, в его квартире на Первомайском проспекте сотрудники УФСБ и Следкома Карелии произвели обыск. По нашим данным, они изъяли ряд документов, связанных с уже возбужденным на тот момент уголовным делом по покушению на мошенничество в особо крупном размере и в фальсификации доказательств. Его фигурантом стал не только Владимир Козодаев, но и его 38-летний подельник, хорошо известный в определенных кругах Юрий Шумейко. Этого человека в 2014–2019 годах Козодаев защищал в рамках прогремевшего тогда в республике уголовного дела о деятельности в карельской столице организованного преступного сообщества (ОПС).

Подробности читайте в материале Светланы Лысенко «Адвоката Карелии «поймали» за ногу».