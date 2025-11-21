Известного актера Владимира Колганова обвиняют в изготовлении порнографии с участием малолетних

Звезда сериалов известна петрозаводскому зрителю по роли Парфена Рогожина в «Настасье Филипповне» Театра драмы Карелии.

Смольнинский районный суд в Петербурге заключил под стражу актера Владимира Колганова и его знакомого Евгения Кириллова по обвинению в изготовлении порноматериалов с участием несовершеннолетних. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

— Следствием установлено, что в 2007 году Колганов хранил изготовленную им фотографию, являющуюся материалом порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста, которую распространил в сети «Интернет» на своей странице в социальной сети, — говорится в сообщении.

Владимир Колганов вместе с Кирилловым в 2015 году изготовил порнографический материал с участием несовершеннолетнего и опубликовал его на своей личной странице в социальной сети.

Обвинения против Колганова выдвинуты по двум эпизодам — изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы. Также его обвиняют в использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов. Максимальная санкция — до 15 лет колонии.

Колганов и Кириллов вину не признали.

Добавим, что Владимир Колганов получил известность благодаря ролям в сериалах «Улица разбитых фонарей», »Морские дьяволы» и «Убойная сила». Петрозаводскому зрителю он знаком по спектаклю «Настасья Филипповна» Театра драмы Карелии. Он там сыграл Парфена Рогожина. Сейчас спектакля нет в репертуаре.