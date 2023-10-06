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Известного бизнесмена в Карелии обвиняют в даче взятки бывшему председателю Петросовета

Новости. Криминал
20:45, 06 Октября 2023
фото: © Следком Карелии / ВК

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Следком Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора строительной фирмы Леонида Белуги. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

Следствие установило, что с 2016 по 2020 годы обвиняемый, являясь директором строительной компании и представляя интересы организации-застройщика многоквартирного дома в Петрозаводске, хотел получить в администрации города разрешения на строительство. С этой целью он передал взятку Геннадию Боднарчуку, который тогда занимал должность председателя Петросовета, в виде предоставления тому скидки при покупке трех квартир. Общая  сумма взятки составила более 8,6 млн рублей. Чтобы скрыть преступные действия, квартиры по значительно заниженной стоимости оформили на другое  лицо.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ и МВД Карелии.

Следствие собрало достаточно доказательств, прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело  направят в суд для рассмотрения по существу.

В Следкоме Карелии напомнили, что суд приговорил получившего взятку экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука к 14,5 годам колонии строгого режима и штрафу.

Напомним, Следком Карелии предъявил обвинение бизнесмену Белуге по делу о даче взятки экс-спикеру Петросовета.

Защита осужденного за взятки бывшего председателя Петросовета подала кассацию на приговор.

Адвокат Боднарчука надеется на пересмотр дела своего подзащитного.

 

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