Известную природоохранную организацию признали нежелательной в России

Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательным в России Всемирного фонда природы.

«По результатам проведения проверки генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации «World Wide Fund for Nature» («World Wildlife Fund», «WWF», «Всемирный фонд природы») (Швейцария)», — заявили в надзорном ведомстве. Об этом сообщает Интерфакс.

10 марта Минюст включил Всемирный фонд природы в реестр иностранных агентов.

В генпрокуратуре считают, что природоохранная и экопросветительская деятельность фонда «используется «WWF» в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере».

«Так, под предлогом сохранения окружающей среды «WWF» ведется деятельность, направленная на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США», — заявляют в прокуратуре.

Инициативы WWF, утверждают в российском надзорном ведомстве, «направлены на крупные предприятия, занятые в сфере энергетики, нефтегазовой отрасли, а также занимающиеся разработкой месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов».

В генпрокуратуре заявили, что фондом сформирован рейтинг экологической ответственности российских компаний в различных сферах, а также отраслевые рейтинги открытости экологической информации, в частности нефтегазовые, энергогенерирующие, горнодобывающие, металлургические. «При этом формирование указанных рейтингов тенденциозно ведется в соответствии с субъективными стандартами и критериями, разработанными «WWF», которая самостоятельно определяет предприятия, достойные получения «зеленого статуса», — считают в надзорном ведомстве.

Кроме того, добавили там, фонд оказывал материальную и методическую поддержку российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов.