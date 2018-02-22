Известные артисты приедут в Петрозаводск искать юные таланты

Московская театральная школа Олега Табакова проведет в Петрозаводске предварительный отбор абитуриентов для поступления, сообщает министерство культуры Карелии.

"Набор в школу проводится по всем регионам России на основе творческих отборочных туров и вступительных экзаменов. Абитуриентами могут стать 9-классники 14–16 лет", - говорится в сообщении.

Экзаменаторы – известные российские артисты – оценят потенциальные актерские возможности.

Участникам надо будет прочесть наизусть стихотворения, басни, отрывки из прозы, спеть, выполнить задание по ритмике. Все, кто успешно пройдет первый тур, приедут в Москву на итоговый отборочный экзамен.

В школе Олега Табакова учатся дети из всех регионов России, во время обучения предполагается их круглосуточное пребывание (пансион) на государственном обеспечении. Преподавательская база учебного заведения – знаменитый Московский театр под руководством Олега Табакова. Обучают детей актерскому мастерству лучшие актеры театра: народный артисты России Михаил Хомяков, заслуженные артисты России Виталий Егоров, Сергей Угрюмов, Анна Гуляренко, Иван Шибанов и др. Театральную практику студенты будут проходить на сцене театра, участвуя в спектаклях.

Экзаменторы из Московской театральной школы Олега Табакова уже приезжали в Карелию в 2014 году. В результате конкурсного отбора двое ребят из Карелии были приняты и сейчас учатся в школе Табакова.

Первый этап в Петрозаводске состоится 31 марта в Карельском колледже культуры и искусств.