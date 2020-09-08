Известные долгожительницы в прямом эфире довели зрителей до истерики

Старейшие однояйцевые близнецы из Великобритании Дорис Хобдей и Лилиан Кокс рассказали о своих желаниях в эфире ток-шоу, рассмешив зрителей до слез.

7 сентября 96-летние Хобдей и Кокс появились в утреннем ток-шоу "Это утро" и вызвали фуррор. На это обратил внимание таблоид Daily Mail, пишет "Lenta.ru".

В мае долгожительницы уже веселили зрителей своими высказываниями, когда попали в один из выпуском программы "Доброе утро, Британия". Тогда Кокс заявила, что готова умереть за одну ночь с английским актером Джейсоном Стейтемом.

Ведущим "Это утро" Кокс рассказала, что недавно мужчина по имени Десмонд сделал ей предложение руки и сердца.



"Но я не хочу. Я бы лучше предпочла Джейсона, – глумилась известная долгожительница. – Мне нужен пожилой мужчина около 98 лет, которому осталось жить полгода и у которого огромная чековая книжка".

"Надеюсь, он успеет вписать туда ее имя", – подшутила над сестрой Хобдей.

В Twitter-аккаунте телепередачи пользователи признались, что сестры покорили их своим чувством юмора.



"О боже мой, я никогда так громко не смеялась. Эти близняшки такие обаятельные", – комментировали одни.



"Десмонд, ей нужен богатенький старичок", – смеялись другие.

"Как же смешно, я без ума от вас, Дорис и Лилиан", – признавались третьи.

В мае юзеры попросили выделить для этих близнецов ежедневную рубрику.



"Можете сделать так, чтобы Лил и Дорис выходили в эфир каждый день? Это именно то, что нам необходимо в сложившихся условиях", – писали комментаторы.