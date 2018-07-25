Известные группы отказались выступать на "Нашествии" из-за сотрудничества фестиваля с Минобороны

Пять групп отменили свои выступления на "Нашествии" из-за сотрудничества музыкального фестиваля с министерством обороны России. К ним присоединилась певица Монеточка.

По информации федеральных СМИ, об отмене своих выступлений на крупнейшем российском рок-фестивале "Нашествие" в 2018 году в понедельник объявили представители трех российских панк-групп: "Порнофильмы", "Элизиум" и "Йорш".

Во вторник об аналогичном решении сообщили представители группы "Пошлая Молли". По словам музыкантов, в 2018 году организаторы "Нашествия" пообещали не сотрудничать с Минобороны, и в начале июня подтвердили свои намерения. Однако в конце июля они разослали участникам фестиваля сообщения о том, что на фестивале появятся зоны "с военной техникой и пунктами отбора".

"Друзья! Сегодня мы с удивлением узнали, что в фестивале Нашествие примет участие Министерство Обороны РФ. В связи с этим мы не сможем выступить на мероприятии. Там где музыка - нет места оружию. Приносим извинения всем нашим поклонникам!" - заявила "Пошлая Молли".

"Никакой пропаганды милитаризма – это было нашим главным условием участия в фестивале Нашествие. Что ж, в этой ситуации нам не остаётся ничего, кроме как отказаться от выступления. Хотим извиниться перед людьми, которые запланировали поездку на этот фестиваль из-за нашего имени на афише" - сообщили "Порнофильмы".

А сегодня стало известно, что к бойкоту присоединились группа Distemper и певица Монеточка.

"Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал меня увидеть в этом году на Нашествии, но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира", — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе исполнительницы в "ВКонтакте".

Фестиваль "Нашествие" будет проходить в Большом Завидове (Тверская область) 3, 4 и 5 августа. Минобороны принимает участие в фестивале с 2013 года, организуя экспозицию военной техники и пункт приема заявлений на контрактную службу.