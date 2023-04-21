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Известные петрозаводские музыкальные группы приедут на юбилей поселка в Карелии

Новости. Культура
16:33, 30 Июня 2023
фото: © Open air ПОПОВ ПОРОГ / ВК

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В ближайшие выходные 70-летний юбилей отпразднует поселок Попов Порог в Сегежском районе.

В ближайшие выходные, 2 июля, 70-летний юбилей со дня основания празднует поселок Попов Порог в Сегежском районе.

В связи с этим событием в живописном поселке, расположенном на берегах одного из крупнейших озер Карелии, состоится опен-эйр. На нем выступят знаменитые команды из Петрозаводска — BLANSH, Истинный Облик, THE IMG, WHISKEY& BEER BAND, а также Белые Росы из Сегежи.

Кроме того, жители поселка и гости фестиваля смогут увидеть показательные выступления на ринге от Карельской федерации бокса, шоу ходулистов от Вячеслава Полякова. Ведущим фестиваля будет заслуженный артист РК, актер театра кукол Олег Романов.

Расписание фестиваля можно посмотреть в официальном паблике Open air ПОПОВ ПОРОГ.

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