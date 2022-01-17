Известные скрипачка и пианистка дадут концерт в Петрозаводске

В Карельской филармонии прозвучит популярный концерт «Цветы и сказки» в исполнении знаменитого дуэта Елены Ревич и Полины Осетинской.

В Карельской филармонии петрозаводчане 19 января смогут увидеть и услышать программу скрипачки Елены Ревич и пианистки Полины Осетинской «Цветы и сказки». В эту программу вошли редко исполняемые сочинения выдающихся русских композиторов: Танеева, Рахманинова, Аренского, Метнера, Стравинского. «Цветы и сказки» в исполнении дуэта уже с восторгом встретили меломаны десятков городов России и зарубежья, а в Карелию дуэт смог приехать благодаря поддержке Минкультуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Об этом сообщили в пресс-служб карельской филармонии.

Дуэт Елены Ревич и Полины Осетинской сложился много лет назад. В их активе такие известные программы как «МетаБетховен» и «Музыка Кино», «Серебряный век» с участием Александра Гадибина и Яны Иваниловой, «Маяковский и Заболоцкий» с участием Анатолия Белого.

Заслуженная артистка России, лауреат множества российских и международных фестивалей и конкурсов Елена Ревич родилась в Москве в семье музыкантов. В 6 лет она начала заниматься игрой на скрипке, а в 8 лет дала свой первый сольный концерт.

Выпускница Московской консерватории, в 1998 году Елена была удостоена Диплома на ХI Международном конкурсе им. П. И. Чайковского. С этого момента начинается её активная гастрольная деятельность. Она выступает с концертами в крупнейших залах мира: в «Бетховенхалле» в Бонне, Оперном театре Дуйсбурга, «Принц-Регент» театре в Мюнхене, Зале Верди в Милане, Академии «Санта-Чечилия» в Риме, Театре Ниццы, зале «Финляндия» в Хельсинки, Большом зале Московской Консерватории, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Елена Ревич является первой исполнительницей многих музыкальных произведений современных композиторов. В 2000 году приняла участие в российской премьере Секстета польского композитора Кшиштофа Пендерецкого, а в 2002 году вместе с Юрием Башметом в Москве исполнила впервые Двойной концерт Бенджамина Бриттена, в 2020 году на закрытии VII Международного фестиваля актуальной музыки «Другое пространство» представила публике мировую премьеру «Нежный ветер Элизиума» Ольги Раевой.

Помимо активной концертной деятельности, а география гастролей именитой скрипачки включает в себя большинство стран Европы, Азии, Америки, десятки городов России, с 2008 года Елена Ревич работает ассистентом профессора И. В. Бочковой в Московской консерватории.