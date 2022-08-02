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Известные жители Карелии поделились впечатлениями о Дне коренных народов

Новости. Общество
16:25, 10 Августа 2022

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Педагог  рассказала о своем земляке-поэте, а председатель Петросовета станцевала круугу

Ярко, радостно и очень позитивно — именно так прошел Международный день коренных народов мира в Карелии. Коренными народами республики являются карелы, вепсы и русские. Актеры Национального театра Карелии Александра Анискина и Андрей Горшков своей деятельностью помогают сохранить язык и культуру карелов и вепсов. В праздничный день они присоединились к поздравлениям в соцсетях.

«Я-вепсянка! Всегда только с гордостью говорю о своей национальности!» ― написала Александра Анискина.

Среди представителей коренных народов немало талантливых людей. Вчера в своих поздравлениях многие вспомнили музыкальные коллективы, ансамбли и творчество народных поэтов, которые пишут на родном языке.  Учитель Лоухской школы Анастасия Лохова рассказала о своем земляке — карельском поэте Сергее Яковлеве и поделилась его любимым стихотворением на карельском языке.

«Наш северный край вдохновил немало представителей творческих профессий. Среди них − карельские писатели и поэты. Люди с разными судьбами, творческими темами и почерком. В своих произведениях Сергей Яковлев рассказывает о родине, о природе, о любви и дружбе. Стихи публикуются в газете «Oma mua», в детском журнале «Kipinä» и в альманахе «Taival», ― написала Анастасия Лохова.

В Петрозаводске главным событием дня стал флешмоб «Карельская крууга» (Karjalaini kruuga). Сотни людей закружились в карельском круговом танце, который для всех уже стал настоящей традицией. В нем приняли участие представители коренных народов, народные коллективы, общественники и представители власти.

«Приятно было видеть представителей разных народов, которые вместе, держась за руки, исполнили этот традиционный карельский танец. Многие пришли в национальных костюмах, взяли с собой детей. Получилось ярко и красочно», ― поделился министр национальной и региональной политики Сергей Киселев.

В Петрозаводске круугу исполнили не только на площади Кирова, но и в детском саду № 111 «Сказка».  Туда пришли маленькие гости из других садиков, которые танцевали круугу вместе с артистами ансамбля «Кантеле».  Председатель Петросовета Надежда Дрейзис присоединилась к маленьким танцорам и написала о своих впечатлениях в соцсетях.

«Друзья, в карельской крууге можно почувствовать единение с окружающими тебя людьми, а в танце с малышами ещё и посмотреть на окружающий мир глазами ребёнка — открыто, искренне и с ощущением огромного счастья!», ― пишет на своей странице Надежда Дрейзис.

День коренных народов ежегодно объединяет людей из разных уголков республики. Появляется возможность узнать о народах Карелии больше, рассказать, как ценно знать родной язык, культуру и чувствовать единение. 

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