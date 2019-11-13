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Новости. Культура
15:59, 13 Ноября 2019
фото: ©Кадр из видео/Карельская филармония

Известный балалаечник Олег Пискунов даст концерт в Петрозаводске

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В Петрозаводск приехал знаменитый балалаечник, участвовавший в записи музыки к голливудскому блокбастеру, сообщили в Карельской филармонии.

В четверг, 14 ноября, в 19.00 в Карельской филармонии пройдет концерт одного из самых известных балалаечников России Олега Пискунова. В исполнении московского гостя и оркестра "Онего" прозвучат произведения Паганини, Бизе, Будашкина, Городовской, Шалова, Цыганкова. Также в концерте примут участие Михаил Тоцкий (баян) и солист Музыкального театра Александр Ватолкин (бас).

Олег Пискунов – концертмейстер группы балалаек в знаменитом ансамбле русских народных инструментов "Россия" имени Людмилы Зыкиной. 

В Карелии музыкант выступит впервые, хотя заочно, как он сам говорит, был знаком и с маэстро Геннадием Мироновым, и с творчеством оркестра "Онего".

О коллекции балалаек Олега ходят легенды. К нам он приехал с одним из своих самых любимых инструментов, балалайкой работы мастера Валерия Прилипко, с которой он побеждал на всех значимых для него самого конкурсах. 

Пискунов стал невольным "соавтором" оскароносного французского кинокомпозитора Александра Деспла, автора музыки к фильму "Отель "Гранд Будапешт" режиссера Уэса Андерсона.

О том, как это произошло, Олег рассказал в коротеньком интервью Карельской филармонии.

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