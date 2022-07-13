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Известный биатлонист разбился на вертолете на Камчатке

Новости. Происшествия
20:30, 17 Июля 2022
фото: Игорь Малиновский на этапе Кубка IBU по биатлону в Ханты-Мансийске в 2018 г. /Станислав Красильников/ТАСС

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На борту вертолета Robinson, упавшего на Камчатке, находились три человека, включая знаменитого спортсмена Игоря Малиновского. Выживших нет.

Как сообщили 17 июля представители МЧС России, вертолет под управлением биатлониста Игоря Малиновского упал в районе вулканического массива Большой Семячик. Среди версий гибели называются ошибка пилота в сложных погодных условиях и техническая неисправность борта, пишет издание 47news.

Поисковые работы завершены — обломки вертолета найдены. Как известно, Robinson направлялся из поселка Мильково к кальдере вулкана Узон через Долину гейзеров. Он пропал 16 июля, после чего начались поиски. Сегодня обломки нашли: судя по всему, вертолет разрушился и сгорел.

Союз биатлонистов России уже выразил соболезнования в связи с гибелью Малиновского, которому было всего 25 лет. Как сообщается на сайте организации, погиб многократный чемпион мира среди юниоров, обожавший биатлон и авиацию. "Вся биатлонная семья скорбит", - заявили в союзе.

 

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