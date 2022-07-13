Известный биатлонист разбился на вертолете на Камчатке

На борту вертолета Robinson, упавшего на Камчатке, находились три человека, включая знаменитого спортсмена Игоря Малиновского. Выживших нет.
Как сообщили 17 июля представители МЧС России, вертолет под управлением биатлониста Игоря Малиновского упал в районе вулканического массива Большой Семячик. Среди версий гибели называются ошибка пилота в сложных погодных условиях и техническая неисправность борта, пишет издание 47news.
Поисковые работы завершены — обломки вертолета найдены. Как известно, Robinson направлялся из поселка Мильково к кальдере вулкана Узон через Долину гейзеров. Он пропал 16 июля, после чего начались поиски. Сегодня обломки нашли: судя по всему, вертолет разрушился и сгорел.
Союз биатлонистов России уже выразил соболезнования в связи с гибелью Малиновского, которому было всего 25 лет. Как сообщается на сайте организации, погиб многократный чемпион мира среди юниоров, обожавший биатлон и авиацию. "Вся биатлонная семья скорбит", - заявили в союзе.
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