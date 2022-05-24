Известный бизнесмен Дмитрий Фабрикантов собирается участвовать в выборах главы Карелии

Предприниматель и лидер республиканского отделения партии «РОСТА» Дмитрий Фабрикантов рассказал о своем возможном участии в выборах на должность главы Карелии.

Мы побеседовали с известным в Петрозаводске предпринимателем Дмитрием Фабрикантовым о форуме камнеобработки и политических планах.

Так как Дмитрий Фабрикантов является не только предпринимателем, но еще и лидером республиканского отделения партии «РОСТА», поинтересовались, планирует ли он на предстоящих выборах выдвигаться на должность главы Карелии?

"Мы с однопартийцами рассматриваем варианты участия, в том числе и выдвижение моей кандидатуры. Я вижу достоинства действующей исполнительной власти в Карелии, но вижу также и недостатки, которые сейчас имеются в системе управления и мешают достигать эффективности. Я знаю, как их исправить, мне есть что предложить. Я уже говорил ранее, что свое дело требует постоянного совершенствования рабочих процессов. Можно сказать, что за многолетний опыт их выстраивания я стал экспертом в системе управления. Иначе мне бы никак не удалось сделать свой бизнес успешным. Мне интересно перенести свой опыт и в сферу государственного управления", - прямо ответил Дмитрий.

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