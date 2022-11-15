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Известный бизнесмен Карелии о претензиях налоговой: «Заплатили государству — больше нас не трогайте»

Новости. Общество
16:00, 03 Декабря 2022
фото: © Вадим Маркелов / ВК

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Руководитель компании по производству тренажеров MB Barbell Вадим Маркелов отреагировал на анонсированную налоговой инспекций проверку одной из его фирм.

Ситуацию на ООО «М Спорт Карелия» рассмотрели на Межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов, налога на доходы физических лиц и снижения неформальной занятости. Прокуратуру заинтересовало, как один сотрудник может обеспечивать выручку в 125 млн рублей. Налоговая служба решила проверить предприятие, где этому одному сотруднику не начисляется зарплата.

По словам Вадима Маркелова, ООО «М Спорт Карелия», входящее в группу предприятий MB Barbell, было создано специально для того, чтобы платить налог с оборота.

«Эта компания платит налог с оборота. Просрочить этот налог мы технически не могли, потому что это предоплата. Если хоть один день идет задержка выплаты этих налогов, то налоговая служба арестовывает счет и изымает деньги. Мы создали компанию, чтобы, грубо говоря, никаких придирок к ней не было. Заплатили государству, все отдали — больше нас не трогайте. Это была задача № 1. Заплатили и до свидания, чтобы никто нам не мог сказать, что мы что-то нарушили. Технически это невозможно. И любой здравомыслящий человек это понимает».

Подробнее читайте в материале «Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься».

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