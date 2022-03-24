Известный детский хирург Разумовский прооперирует ребенка в Карелии

Главный детский хирург Департамента здравоохранения Москвы и ЦФО России Александр Разумовский проведет в Карелии сложную операцию.

Александр Разумовский в новой интегрированной операционной Детской республиканской больницы проведет ребенку сложную операцию по поводу кисты поджелудочной железы. Об этом сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Александр Разумовский — детский хирург, дважды лауреат престижной премии «Призвание». Он в течение 40 лет оперирует детей, проводит редчайшие в России и в мире операции, рассказал глава Минздрава Карелии. В частности, Разумовский в 2003 году разделил сиамских близнецов Зиту и Гиту. Ранее сообщалось, что знаменитый врач прибыл в Карелию.