Реклама
Средняя цена на бензин в Карелии превысила 50 рублей
24.03.2022 15:26
Глава МВД назвал размер зарплаты сотрудников ППС в Карелии
24.03.2022 14:41
Жителям Петрозаводска предлагают бесплатно проверить точность своего бытового тонометра
24.03.2022 18:20

Известный детский хирург Разумовский прооперирует ребенка в Карелии

Новости. Общество
09:50, 25 Марта 2022
фото: © Наталия Губернаторова / «Московский комсомолец»

Новости партнеров

Главный детский хирург Департамента здравоохранения Москвы и ЦФО России Александр Разумовский проведет в Карелии сложную операцию.

Александр Разумовский в новой интегрированной операционной Детской республиканской больницы проведет ребенку сложную операцию по поводу кисты поджелудочной железы. Об этом сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Александр Разумовский — детский хирург, дважды лауреат престижной премии «Призвание». Он в течение 40 лет оперирует детей, проводит редчайшие в России и в мире операции, рассказал глава Минздрава Карелии. В частности, Разумовский в 2003 году разделил сиамских близнецов Зиту и Гиту. Ранее сообщалось, что знаменитый врач прибыл в Карелию.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
18.03.2022, 18:40
Карелия пять лет подряд соседствует с самой счастливой страной мира
18.03.2022, 09:37
Мэр Петрозаводска объявил новые цены в маршрутках

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»