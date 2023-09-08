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Известный детский врач покидает Петрозаводск

Новости. Общество
12:21, 10 Сентября 2023
фото: © Максим Ткачук / ВК

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Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Максим Ткачук рассказал о своей последней осени в Петрозаводске.

Ткачук Максим Игоревич, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных перинатального центра, врач-анестезиолог-реаниматолог на своей страничке в соцсети рассказал о своей «последней осени в Петрозаводске». 

Известный врач, по всей вероятности, много рефлексировал, подвел внутреннюю черту и рассказал о дальнейших планах.

«Эти пять лет получились яркими, — отметил Максим Ткачук. —  Я отдал очень много Карелии и, как настоящий порядочный человек, уйду без каких-то регалий, статусов и наград. Положа руку на сердце, я считаю, что ничего такого особенного я не делал и не сделал. Каждый день я стараюсь соответствовать благородному званию «Детский доктор», узнавать что-то новое, непрерывно развиваться и развивать любое окружающее меня пространство». 

Максим Игоревич отзывался на каждый клич о помощи. По словам врача, это его внутренний код. 

Как уточнил заведующий, Карелия навсегда останется в его душе. Здесь родился его второй сын. Долгое время Максим Ткачук работу называл и считал для себя «третьим ребёнком».

«Здесь было много хорошего, плохого, интересного и леденящего кровь. Это классное место и я всем советую не просто побывать тут, а провести какое-то время. Загадочный дух Карелии пронизывает всё и всех и не оставляет шансов на равнодушие», — поделился своими впечатлениями доктор.

Как рассказал врач, он практически ничего не видел и не узнал про Карелию, потому что всегда был на работе, с детьми. «Очень хочу наверстать это, когда буду приезжать сюда уже в статусе туриста», — выразил надежду Максим Ткачук.

«Скоро день рождения, поездка в Москву — я наконец подарил сам себе давно желанную учёбу! — написал специалист перинатального центра.

Новый год известный доктор планирует встретить уже на новом месте.

 

 

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