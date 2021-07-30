Известный экоактивист из Костромы очистил от мусора одно из озер Карелии

Уборкой мусора экоактивист решил заняться после тушения лесных пожаров.

Экоактивист из Костромы, известный в социальных сетях как «Мусорщик», собирался нынешним летом отправиться в многодневный поход по рекам, но, по его собственному признанию, лесные пожары в Карелии заставили молодого человека отказаться от этих планов. «Мусорщик» приехал в лагерь добровольцев, чтобы вместе с ними бороться с огнем в карельской тайге

«В итоге три дня сдерживали распространение выгоревших к тому моменту 200 гектаров, перетаскал 100500 литров воды в противопожарном ранце, обошли по болотам и буреломам несколько десятков километров кромки, затушили множество возобновляющихся очагов, воочию увидели, какой кошмар может произойти меньше, чем за неделю и как сложно его ликвидировать», - написал экоактивист на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Однако после того, как лесной пожар был потушен, молодой человек решил очистить от мусора одно из карельских озер вместе с другим экоактивистом из Чебоксар. По словам «Мусорщика», они собрали в общей сложности 13 мешков с отходами и договорились с лесничеством об их вывозе.