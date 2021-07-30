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Известный экоактивист из Костромы очистил от мусора одно из озер Карелии

Новости. Общество
16:43, 02 Августа 2021
фото: https://vk.com/garbageman44

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Уборкой мусора экоактивист решил заняться после тушения лесных пожаров.

Экоактивист из Костромы, известный в социальных сетях как «Мусорщик», собирался нынешним летом отправиться в многодневный поход по рекам, но, по его собственному признанию, лесные пожары в Карелии заставили молодого человека отказаться от этих планов. «Мусорщик» приехал в лагерь добровольцев, чтобы вместе с ними бороться с огнем в карельской тайге

«В итоге три дня сдерживали распространение выгоревших к тому моменту 200 гектаров, перетаскал 100500 литров воды в противопожарном ранце, обошли по болотам и буреломам несколько десятков километров кромки, затушили множество возобновляющихся очагов, воочию увидели, какой кошмар может произойти меньше, чем за неделю и как сложно его ликвидировать», - написал экоактивист на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Однако после того, как лесной пожар был потушен, молодой человек решил очистить от мусора одно из карельских озер вместе с другим экоактивистом из Чебоксар. По словам «Мусорщика», они собрали в общей сложности 13 мешков с отходами и договорились с лесничеством об их вывозе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-08-02 17:32:52
Если б я был "кладмен", то косанул бы под эко-активиста. Сколько то мусора выудил, картофельный мешок килограмм пятьдесят "хмурого" притопил. Противопожарную полосу копал, еще мешок "хмурого" прикопал. А на вопросы "че тебе тут надо", будет ответ шо я кругом молодец, пожары тушу, чистю за карелами реки и озера, поля и леса, моря и океяны :)
Но я не "кладмен" и не один я чертовски смекалист :)
кир
2021-08-02 17:20:08
На что живет "мусорщик", также как и офф?
Off
2021-08-02 18:03:09
кир, он нормальный мусорщик.. а ты помойный :)
Изя
2021-08-02 17:15:21
Вот это молодец , достоин уважения . Не то что тролли в Столице могут только визжать в бессильной злобе ))) :)
театральный критик
2021-08-02 16:50:36
Очередной лишь бы не работать приперся.
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