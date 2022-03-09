Известный форелевод в Карелии заявил об уходе от импортозависимости

Предприниматель, форелевод Николай Федоренко показал главе Карелии Артуру Парфенчикову две новые производственные площадки в Кондопожском районе, которые собирается использовать для ухода от импортозависимости.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о встрече с известным в Карелии форелеводом Николаем Федоренко и посещении его новых производственных площадок в Кондопожском районе, где обсуждались планы по развитию предприятия.

По словам Парфенчикова, одна из площадок — это бывшие мощности кирпичного завода в посёлке Берёзовка: здесь планируется завод по производству рыбных кормов.

«Если раньше львиная доля рыбных кормов поступала к нам из Европы, то теперь ориентируемся на уход от импортозависимости. Частично оборудование для производства рыбной муки закупили в прошлом году. Современная установка перерабатывает до 30 тонн сырья в сутки, подобной на Северо-Западе нет», — написал глава Карелии.

Вторая площадка — селекционный форелеводческий центр. Его планируем разместить на базе Сунской птицефабрики в посёлке Янишполе. Здесь, как отметил Артур Парфенчиков, ИП Федоренко планирует выращивать малька. Проект позволит снизить зависимость от импорта племенного посадочного материала.

Шесть строений бывшей птицефабрики, которые остались еще с советских времен, Николай Владимирович уже выкупил и начал ремонт. В каждом помещении будет по 20 бассейнов для выращивания мальков. Скважина рядом, забор проб показал — качество воды отличное.

«Работу по созданию селекционного центра ведём вместе с нашими учёными и экологами. Ставим себе задачу создать в Карелии полный независимый цикл от получения живой икры и выращивания мальков до формирования племенного маточного стада. Понимаю, что для этого потребуются дополнительные кредиты. Будем решать. Мы все сделаем, у меня сомнений нет», — написал в соцсети руководитель республики.