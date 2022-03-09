890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Разбившиеся в аварии грузовики перегородили трассу под Петрозаводском (ФОТО)
13.03.2022 13:36
Символ или булка с котлетой?
13.03.2022 17:46

Известный форелевод в Карелии заявил об уходе от импортозависимости

Новости. Экономика
11:24, 14 Марта 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Предприниматель, форелевод Николай Федоренко показал главе Карелии Артуру Парфенчикову две новые производственные площадки в Кондопожском районе, которые собирается использовать для ухода от импортозависимости.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о встрече с известным в Карелии форелеводом Николаем Федоренко и посещении его новых производственных площадок в Кондопожском районе, где обсуждались планы по развитию предприятия.

По словам Парфенчикова, одна из площадок — это бывшие мощности кирпичного завода в посёлке Берёзовка: здесь планируется завод по производству рыбных кормов.

«Если раньше львиная доля рыбных кормов поступала к нам из Европы, то теперь ориентируемся на уход от импортозависимости. Частично оборудование для производства рыбной муки закупили в прошлом году. Современная установка перерабатывает до 30 тонн сырья в сутки, подобной на Северо-Западе нет», — написал глава Карелии.

Вторая площадка — селекционный форелеводческий центр. Его планируем разместить на базе Сунской птицефабрики в посёлке Янишполе. Здесь, как отметил Артур Парфенчиков, ИП Федоренко планирует выращивать малька. Проект позволит снизить зависимость от импорта племенного посадочного материала.

Шесть строений бывшей птицефабрики, которые остались еще с советских времен, Николай Владимирович уже выкупил и начал ремонт. В каждом помещении будет по 20 бассейнов для выращивания мальков. Скважина рядом, забор проб показал — качество воды отличное.

«Работу по созданию селекционного центра ведём вместе с нашими учёными и экологами. Ставим себе задачу создать в Карелии полный независимый цикл от получения живой икры и выращивания мальков до формирования племенного маточного стада. Понимаю, что для этого потребуются дополнительные кредиты. Будем решать. Мы все сделаем, у меня сомнений нет», — написал в соцсети руководитель республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»

Аналитика

11.03.2022 18:03
Тема недели
«Пуля оборвала его жизнь»
В селе Деревянное Прионежского района Карелии проводили в последний путь 21-летнего Никиту Ерошкина, погибшего в ходе спецоперации на Украине.
Карельской древесине закроют путь в Европу?
09.03.2022 14:46
Маршрутки в Петрозаводске: какой должна быть плата за проезд?
09.03.2022 12:00
Клиники на Чайкиной: Внимание, постковидный синдром! Не упустите время!
05.03.2022 15:51
Экономические прогнозы и реальность
05.03.2022 12:15
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2022 11:44
Личное мнение
Прощание с Большим Маком
Символ западного образа жизни оказался для россиян лишь американской булкой с котлетами.
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
архив чтиво

Медиа

В КАРЕЛИИ ПРОВОЖАЮТ ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ БОЙЦА
11.03.2022 12:22
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»