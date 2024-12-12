Известный фотограф Карелии отправился туда, где «тусят» краснокнижные оляпки

Карельский фотограф рассказал о фотопрогулке с неожиданными находками — редкими птицами и холодильником в реке.

Илья Тимин, известный карельский фотограф, рассказал на своей странице о фотопрогулке по парку «Курган». На борьбу с хандрой от «декабрьской осени» Тимина убедил выбраться его друг, фотограф-натуралист Михаил Калинин.

Одной из главных целей прогулки стало наблюдение за краснокнижными оляпками — птицами, которые на зиму прилетают в Петрозаводск из более северных регионов. «Те самые водяные воробьи, которые прилетают зимой в Петрозаводск „на юг“. Северная птица. У нас для нее даже зимой — юг», — поделился Илья Тимин.

Но самой неожиданной находкой прогулки стал плавающий посреди реки холодильник. Как он туда попал, остается загадкой. «Видимо с самолета упал, другой версии, как его сюда принесло — нет», — отшутился фотограф.

Теперь им с Михаилом Калининым предстоит решить непростую задачу — как достать его до наступления морозов и вывезти на свалку.