Известный фотограф в Карелии запечатлел заснеженный Валаам с котами и птицами

Дмитрий Ерохин запечатлел зимний Валаам.

В паблике Валаамского монастыря опубликованы фото Дмитрия Ерохина и комментарий к ним, как живет монастырь зимой.

Как отмечается в комментарии, зима в этом году выдалась очень снежной, поэтому братьям некогда скучать – всегда нужны свободные руки почистить снег.

«Коты спокойно реагируют на изменение температуры: в любую погоду они почти круглосуточно сидят в домах, кельях и подъездах, выбираясь на улицу только при крайней необходимости, - пишет автор снимков. - Птички, впрочем, как и те же коты, требуют усиленного питания. Дрозды, воробьи и синички не брезгуют, в том числе, и щедро рассыпанным в определенных точках кошачьим кормом, из-за чего с полосатыми хищниками у них присутствует постоянная конкуренция».