Известный фотограф задался вопросом, каким секретом по уборке снега обладали советские власти Петрозаводска?

Художник Игорь Подгорный в соцсети прокомментировал уборку снега в городе в прошлые и нынешние времена.

Как на своей странице в социальной сети написал известный фотограф Игорь Подгорный, власти Петрозаводска не справляются с уборкой снега этой зимой.



«Выглянул в окно, посмотрел на трактор, который приехал убирать снежную кашу во дворе, и застрял в ней, — написал петрозаводчанин. — Теперь смотрю на фото Семена Майстермана и думаю: какие секретные технологии уборки города знали городские власти полвека назад?»



Отметим, Семен Аронович Майстерман (1932—2015 годы) — советский и российский фотохудожник, фотожурналист. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1997).



В 1950—1963 годах работал репортером, фотокорреспондентом карельского радио, литературным сотрудником республиканской газеты «Комсомолец».



С 1963 года — собственный корреспондент ТАСС по Карелии и Мурманской области.



В 2002 году награжден премией международной гильдии профессиональных фотографов СМИ «Золотой глаз России» за освещение операции по подъему атомной подводной лодки «Курск».



Автор многочисленных персональных фотовыставок в Австрии, Великобритании, Германии, России, США, Японии, скандинавских странах.



Умер 15 апреля 2015 года. Похоронен в Петрозаводске на Сулажгорском кладбище.