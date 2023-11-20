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Известный фотограф запечатлел красоту человеческой души в карельской глубинке

Новости. Общество
09:59, 22 Ноября 2023
фото: © Илья Тимин / VK

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В деревне Остречье Илья Тимин нашел счастливых людей.

«Неделю назад один высокопоставленный московский папа сокрушался, как тяжело жилось в юности его дочке. Жить приходилось далеко от отца, на чужбине, во Франции, перебиваясь с воды на хлеб и в постоянном поиске жилья подешевле…», — рассказывает в личном профиле Илья Тимин, известный в Карелии фотограф и журналист.

«А я каждый раз, когда забираюсь в карельскую глубинку — нахожу счастливые семьи и счастливых людей. Детей там за море не ссылают, а красивое и простое делают им своими руками, а потом играют и радуются вместе», — добавляет Тимин.

Автор поста рассказывает, что и в этот раз его заснеженной дорогой занесло в деревню Остречье, что в Медвежьегорском районе, где колючая пурга замела дороги и огороды.

«Лед сковал озера и реки. Люди, конечно, перебрались в городское тепло. А красота человеческой души и творческого подхода к окружающему миру — остались на месте. Видны издалека и притягивают к себе. Оцените сами», — пишет Илья Тимин.

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