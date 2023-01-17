Известный гостиничный бренд планирует стройку в Карелии

Владелец федеральной гостиничной сети Azimut Hotels собирается построить отель в Сортавале.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь может идти о гостинице на 150–200 номеров стоимостью 2,5–3 млрд рублей.

Опрошенные газетой эксперты считают основной проблемой таких регионов как Карелия выраженную сезонность и низкий спрос в периоды межсезонья. Выйти из ситуации, по их мнению, можно за счет наличия в гостиницах дополнительных функций, например, спа-центров.

Кроме того, ожидается, что этот проект может получить господдержку в виде льготного кредита.