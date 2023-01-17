Известный гостиничный бренд планирует стройку в Карелии

Владелец федеральной гостиничной сети Azimut Hotels собирается построить отель в Сортавале.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Речь может идти о гостинице на 150–200 номеров стоимостью 2,5–3 млрд рублей.
Опрошенные газетой эксперты считают основной проблемой таких регионов как Карелия выраженную сезонность и низкий спрос в периоды межсезонья. Выйти из ситуации, по их мнению, можно за счет наличия в гостиницах дополнительных функций, например, спа-центров.
Кроме того, ожидается, что этот проект может получить господдержку в виде льготного кредита.
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