Известный хоккеист назвал русских женщин "чернобыльскими уродами"

Новости по теме
Загрузка...
Американский хоккеист Райан Уитни оскорбил российских женщин.
"ФедералПресс" пишет, что известный хоккеист Райан Уитни, который играл за клуб "Сочи" в 2014-2015 годах, заявил, что у женской красоты в России нет среднего варианта: они либо дурнушки, либо шикарные.
"Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами", – отметил Уитни.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.11.2018, 21:30
13.11.2018, 09:00
13.11.2018, 15:13
14.11.2018, 10:10
16.11.2018, 17:04
13.11.2018, 08:05
Аналитика
Сегодня 14:05
Капитал
В рамках подготовки 100-летнего юбилея Карелии федеральным центром с высокой вероятностью будут реализованы всего два проекта, и оба – в Петрозаводске.
Сегодня 10:09
16.11.2018 14:47
16.11.2018 14:04
Чтиво
15.11.2018 15:24
Личное мнение
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
14.11.2018 09:33
13.11.2018 12:22
02.11.2018 12:04
Медиа
Сегодня 17:36
Опрос
Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?
Комментарии