Известный хоккеист назвал русских женщин "чернобыльскими уродами"

Американский хоккеист Райан Уитни оскорбил российских женщин.

"ФедералПресс" пишет, что известный хоккеист Райан Уитни, который играл за клуб "Сочи" в 2014-2015 годах, заявил, что у женской красоты в России нет среднего варианта: они либо дурнушки, либо шикарные.

"Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами", – отметил Уитни.