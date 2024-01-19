Известный карельский боксер остановился в шаге от победы на кубке России

Константин Опольский завоевал серебро на соревнованиях в Поволжье.

В Самаре завершился кубок России по боксу среди мужчин. В течение пяти дней за победу боролись 104 спортсмена.



Карелию на соревнованиях представлял мастер спорта международного класса Константин Опольский.



Спортсмен провел поединок с Аршаком Товмасяном из Москвы и завоевал серебро, рассказали в Минобразования и спорта Карелии.







Напомним, ранее наш спортсмен вышел в финал чемпионата Европы по боксу.