Известный карельский дайвер поднял со дна Онего квадрокоптер Первого канала (ФОТОФАКТ)

По словам Дмитрия Беленихина, большую часть рабочих съемок программы про Карелии удалось спасти.

Карельский дайвер Дмитрий Беленихин сегодня рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о необычной операции.



«Только что нашел и поднял со дна Онего коптер, утопленный вчера съемочной группой Первого канала. Проверили, все ранее сделанные записи сохранились, большая часть программы про Карелию спасена», — написал он.





Ранее Дмитрий Беленихин поднял со дна озера непонятный предмет.