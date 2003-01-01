Известный карельский легкоатлет Андрей Лукин женился

Карельский спринтер Андрей Лукин женился, его супругой стала спортсменка Елена Дрожилина. Брак зарегистрировали в Петрозаводске 5 сентября.

Андрей Лукин — чемпион России в беге на 200 метров, рекордсменом Карелии и победителем международных соревнований «Игры БРИКС». Его избранница Елена — тренер спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска и мастер спорта России.

Коллектив школы поздравил пару и пожелал молодоженам большой любви, счастливой семейной жизни и дальнейших достижений в спорте. К поздравлениям присоединилась Дирекция спорта Петрозаводска.

— Елена и Андрей! Уважаемые мастера, гордость нашего города и надежда! Мы желаем счастья вам! И пусть каждый новый день приносит вам радость и вдохновение! Цените друг друга и берегите любовь! — говорится в сообщении Дирекции спорта.

Фотографии со свадьбы были опубликованы в социальных сетях спортивной школы.

Напомним, в августе Андрей Лукин в финале международных соревнований по лёгкой атлетике в Екатеринбурге «Королева спорта» стал бронзовым призером на дистанции 100 метров. Днем ранее на тех же соревнованиях Андрей Лукин завоевал бронзу на дистанции 200 метров, получив, таким образом, за два дня две бронзовые медали.