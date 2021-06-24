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Известный карельский «медийщик» возглавил республиканское отделение «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС)

Новости. Политика
17:56, 25 Июня 2021
фото: Отделение «Российской партии свободы и справедливости»

Денис Базанков – журналист, директор телеканала «ТНТ-Онего» с 2012 по 2020 год, сейчас руководитель нового круглосуточного телеканала «Карелия Online», стал региональным лидером партии.

«Мы создаем партию принципиально нового типа. Социально ориентированную с одной стороны, как того требует время, но при этом — многовекторную и гибридную по своей структуре. Партию свободных людей, выступающих за развитие и прогресс. Партию, в центре внимания которой стоит человек, а не обслуживающий его бюрократический аппарат. Партию, порождающую множество лидеров, а не одного вождя», — написал о РПСС на своей странице в Facebook Председатель Центрального комитета партии Константин Рыков.

Партийный федеральный список на выборах в Госдуму РФ возглавит политический и общественный деятель, журналист Максим Шевченко. Он же выступит в качестве одномандатного кандидата по одному из московских округов.

Напомним, что Шевченко бывший участник коалиции КПРФ в парламенте Владимирской области, доверенное лицо коммуниста Павла Грудинина на президентских выборах 2018 года.

В Карелии на выборах в Законодательное Собрание такие же позиции по региональным списку и одному из одномандатных округов займет коллега Максима Шевченко Денис Базанков.

Мы связались с руководителем «Российской партии свободы и справедливости» в Карелии, который заявил, что РПСС не является партией-«спойлером» или каким-либо проектом, рожденным в кабинетах администрации президента. «Российская партия свободы и справедливости» поведет реальную политическую борьбу, её цель — социальная справедливость.

«Оппозиционные партийные силы Законодательного Собрания Карелии сегодня интегрировались в бюрократический аппарат системы, их руководители ведут закулисные переговоры с партией власти, выторговывают для себя освобожденные и, следовательно, оплачиваемые места или другие карьерные возможности. Республиканский парламент стал не местом для дискуссий, а в какой-то степени „рыночной площадью“, где речь идет не об интересах всего общества, а рассматриваются желания отдельных его членов, так называемой системной оппозиции. Мы восстановим диалог гражданского общества с государством в форматах парламента и доверие избирателей к этому органу законодательной власти. Заксобранию республики несомненно нужны перезагрузка и свежий, оппозиционный взгляд. Наша партия вступит в политическую борьбу для того, чтобы вернуть в жизнь граждан свободу и справедливость», — отметил Денис Базанков.

В программе РПСС базовыми целями заявлены социальная справедливость, бесплатные образование, медицина, социальное жилье.

Намерение превратить Россию в социально-ответственное государство, заботящееся о своих гражданах; в народную страну, где нет места коррупции, где у каждого будут возможности для развития, где человек будет уверен в своем будущем.

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