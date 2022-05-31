Известный общественник предложил назвать улицу Петрозаводска в честь Героя России Канамата Боташева

Руководитель Карельского отделения ДОСААФ Валерий Таборов предложил назвать улицу в столице Карелии в честь военного летчика, генерал-майора Канамат Боташева, погибшего в ходе СВО на Донбассе.

Для решения этого вопроса Таборов обратился к депутатам Петросовета. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

— Даже на заслуженной пенсии он не мог остаться в стороне от событий на Донбассе. Именно поэтому, не раздумывая, он записался добровольцем для участия в специальной военной операции. Это был высококлассный специалист, сильный, мужественный и неравнодушный человек, настоящий патриот нашей страны. Он погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг. Как и все наши бойцы, он защищал интересы России и своего народа, который будет хранить память о своих героях. Ценой своей жизни он спас десятки наших солдат, попавших в окружение, он знал, что может не вернуться, но в свой последний боевой вылет он шел без раздумий. За этот подвиг Указом Президента России Владимира Путина от 1 июня 2022 года за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, генерал-майору запаса Канамату Хусеевичу Боташеву присвоено звание героя Российской Федерации. Это невосполнимая потеря для страны. Призываю депутатов Петросовета рассмотреть вопрос о присвоении одной из улиц Петрозаводска имени Канамата Боташева, — пишет Таборов.

О смерти Канамата Боташева стало известно 22 мая 2022 года. Пилотируемый им штурмовик СУ-25 выполнял задание на поражение целей в районе Попасная Л. Р. Во время полета Боташев услышал сигнал о помощи, который передала штурмовая группа российских бойцов, оказавшаяся в окружении превосходящих сил ВСУ близ района Пилипчатино. Зная о том, что националисты в этом районе обладают мощной ПВО, летчик, поразив назначенные цели, вызвался помочь бойцам и обеспечить их выход из окружения. Он успешно нанес огневое поражение по группе националистов и обеспечил возможность выхода из огневого мешка штурмовой группы своих войск. Однако после выполнения поставленной задачи, при выполнении разворота на сверхмалой высоте, его СУ-25 был сбит зенитной ракетой, и летчик не успел катапультироваться.