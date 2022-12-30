Известный общественный деятель Карелии умер на 92 году жизни

Скончался зампредседателя общества украинской культуры «Калина» Олег Владимирович Мисилюк.

В четверг, 5 января, на 92 году ушел из жизни заместитель председателя КРОО «Общество украинской культуры «Калина» Олег Владимирович Мисилюк.



Коллектив министерства национальной и региональной политики Карелии выразил соболезнования родным и близким. Олег Владимирович Мисилюк — ветеран труда РФ, почетный энергетик России, заслуженный работник народного хозяйства Карелии. В 2014 году за большую общественную работу ему вручена памятная медаль «Патриот России», - сообщается на сайте компании ТГК-1.



«Олег Мисилюк – один из учредителей общества украинской культуры «Калина», внесший неоценимый вклад в развитие его деятельности, инициатор и вдохновитель многих мероприятий, направленных на развитие межнационального диалога в Карелии, в том числе традиционных встреч со школьниками и студентами в районах республики», - говорится в сообщении регионального Миннаца.



В 2021 году за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд был отмечен почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия».