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Известный общественный деятель Карелии умер на 92 году жизни

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фото: © Арина Степенная

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Скончался зампредседателя общества украинской культуры «Калина» Олег Владимирович Мисилюк.

В четверг, 5 января, на 92 году ушел из жизни заместитель председателя КРОО «Общество украинской культуры «Калина» Олег Владимирович Мисилюк.

Коллектив министерства национальной и региональной политики Карелии выразил соболезнования родным и близким. Олег Владимирович Мисилюк — ветеран труда РФ, почетный энергетик России, заслуженный работник народного хозяйства Карелии. В 2014 году за большую общественную работу ему вручена памятная медаль «Патриот России», - сообщается на сайте компании ТГК-1.

«Олег Мисилюк – один из учредителей общества украинской культуры «Калина», внесший неоценимый вклад в развитие его деятельности, инициатор и вдохновитель многих мероприятий, направленных на развитие межнационального диалога в Карелии, в том числе традиционных встреч со школьниками и студентами в районах республики», - говорится в сообщении регионального Миннаца.

В 2021 году за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд был отмечен почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия».

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