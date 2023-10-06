Известный памятник исчез с улицы Петрозаводска

Глава города рассказала, куда увезли памятник из центра карельской столицы.

Со своего постамента в центре Петрозаводска, на улице Куйбышева, увезли памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. О причине этого на своей странице в соцсети рассказала врио мэра карельской столицы.

Инна Колыхматова успокоила всех, объяснив, что памятник лишь на время покинул постамент.

«В конце сентября мы заключили контракт на ремонтно-реставрационные работы. Сегодня подрядчик к ним приступил. Только что завершен демонтаж бронзовой скульптуры с постамента. В рамках контракта предусмотрена ее очистка, патинирование и покрытие защитным восковым слоем. Кроме того, подрядчик заменит фундамент памятника и очистит блоки постамента из малинового кварцита», — объяснила глава Петрозаводска.

По словам Колыхматовой, до конца года памятник должен вернуться на место.