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Новости. Общество
09:30, 31 Июля 2018

Известный петрозаводский бизнесмен вступил в "Единую Россию"

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Владелец строительных гипермаркетов планирует помогать детям.

Как стало известно "Столице на Онего", владелец гипермаркетов ЦСК Евгений Михеев вступил в партию "Единая Россия".

О причинах такого решения нам рассказали непосредственно в ЦСК. Причина вступления Михеева в "Единую Россию" стало желание развивать в Карелии детский спорт. По его мнению, в настоящий момент это направление развивается недостаточно эффективно. Членство в "Единой России", считает Евгений Михеев, позволит ему принимать более активное участие в жизни общества и заниматься общественно полезной деятельностью.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-07-31 11:19:01
Что-то Евгений вляпывается...
Ну в церковь по молодости, а здесь уже вполне осознанно...
Может о пенсии депутатской задумался?
gaudealis
2018-07-31 11:13:31
Петрозаводску нужны OBI, Castorama, Максидом и другие подобные строительные гипермаркеты.
А ЦСК место на свалке истории.
однозначно
2018-07-31 11:12:15
Значит выгодно. Надо пожалуй тоже в едросню вступить. А учитывая, что я полностью одобряю пенсионную реформу, они примут меня в свои ряды с большим удовольствием. Осмотрюсь там для начала, потом начну извлекать выгоду исключительно для личного благополучия.
елпидифор
2018-07-31 10:58:18
Достойный член "Единой России". Такие люди этой партии нужные, как воздух!
баян
2018-07-31 10:51:10
поздновато схватился дружок? Могут и не пустить ? Выгоду захотел получить или бизнес спасти?
ПлачУ и ПлАчу
2018-07-31 10:11:12
Отлично, тонущий за холки утянет на дно всю волчью стаю.
Дмитрий
2018-07-31 09:48:44
"Принимать более активное участие...".
Бла-бла-бла. Институт меценатства в стране пока не прикрыт. Было бы желание особое - участвовал бы. И проекты спонсировал, и от налогов не бегал, и на работу людей брал, не заполняя сразу и договор, и увольнение без даты.
"Леруа" сильно подкосил и без того шаткую позицию "ЦСК", ибо качество в "Леруа" ещё и повыше будет, а за сервис и говорить нечего - в "ЦСК" он вообще отсутствует как понятие.
Саныч
2018-07-31 09:44:07
Я в Деда Мороза больше верю.
Бриг
2018-07-31 09:32:57
Ой ли , так ли это . ? Может за себя и свой бизнес запереживал , под крыло партии прыгнул .
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