Известный петрозаводский бизнесмен вступил в "Единую Россию"

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Владелец строительных гипермаркетов планирует помогать детям.
Как стало известно "Столице на Онего", владелец гипермаркетов ЦСК Евгений Михеев вступил в партию "Единая Россия".
О причинах такого решения нам рассказали непосредственно в ЦСК. Причина вступления Михеева в "Единую Россию" стало желание развивать в Карелии детский спорт. По его мнению, в настоящий момент это направление развивается недостаточно эффективно. Членство в "Единой России", считает Евгений Михеев, позволит ему принимать более активное участие в жизни общества и заниматься общественно полезной деятельностью.
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