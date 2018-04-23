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Новости. Культура
11:17, 23 Апреля 2018

Известный пианист и импровизатор выступит в Петрозаводске

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Лауреат Международных конкурсов пианист Юрий Фаворин 24 апреля выступит в Петрозаводске.

В Большом зале Карельской филармонии в исполнении знаменитого московского гостя и Симфонического оркестра под управлением Алексея Ньяга прозвучит Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева. Выступление пройдет в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации "Всероссийские филармонические сезоны".

Также в концерте в исполнении оркестра филармонии прозвучат Симфоническая поэма "Князь Ростислав" Сергея Рахманинова и Вторая симфония Петра Чайковского.

Москвич Юрий Фаворин начал заниматься музыкой в 5 лет. Изучал игру на фортепиано и кларнете, а также композицию в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных. Затем продолжил музыкальное образование в Московской консерватории и в Моцартеуме в Зальцбурге (Австрия).

Несмотря на молодость, а музыканту всего 31 год, Юрий Фаворин - Лауреат Международного конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе и Международного конкурса пианистов имени Оливье Мессиана в Париже. Он ведет активную гастрольную деятельность с сольными программами в России, США, Франции, Германии, Австрии, Норвегии, Венгрии, Италии, Швеции, Польше, Японии и других странах. Регулярно выступает на музыкальных фестивалях, в том числе на фестивалях "Безумные дни в Нанте" и на Международном фортепианном фестивале в Ла-Рок-Д’Антероне во Франции, а также на фестивале "Безумные дни в Японии".

Юрий Фаворин любит исполнять премьеры произведений современных композиторов. Он состоит во многих музыкальных ансамблях свободной импровизационной музыки, в том числе и в его собственном, созданном вместе с композитором Алексеем Сысоевым и перкуссионистом Дмитрием Щелкиным, "Error 404".

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