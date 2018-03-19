20:20, 19 Марта 2018
Известный порноресурс учредил грант в 25 тысяч долларов для исследования сексуальности человека
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PornHub учредил грант на финансирование исследовательских проектов по изучению сексуальности человека.
Причём поддержку могут получить студенты из любой области — как медицинской или технологической, так и социологической, сообщает "Лайф".
"Чтобы поддержать важную научную работу, этот грант поможет найти новые решения, ответы и методы, с помощью которых мы будем находить ответы на текущие вопросы, касающиеся сексуальности человека"
Заявку нужно будет подать до 1 мая. Победитель получит 25 тысяч долларов для своих исследований.
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