Известный порноресурс учредил грант в 25 тысяч долларов для исследования сексуальности человека

PornHub учредил грант на финансирование исследовательских проектов по изучению сексуальности человека.

Причём поддержку могут получить студенты из любой области — как медицинской или технологической, так и социологической, сообщает "Лайф".

"Чтобы поддержать важную научную работу, этот грант поможет найти новые решения, ответы и методы, с помощью которых мы будем находить ответы на текущие вопросы, касающиеся сексуальности человека"

Заявку нужно будет подать до 1 мая. Победитель получит 25 тысяч долларов для своих исследований.