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Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз

Новости. Общество
19:42, 11 Февраля 2022
фото: фото из семейного архива Леонида Белуги

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В семье Леонида Белуги родилась девочка.

Как рассказал нам сам счастливый отец, малышка появилась на свет рано утром, около 7 часов, в воскресенье, 6 февраля. Ее рост 52 см, а вес - 3 750 г.

«Все прошло хорошо, хотя и не без небольших приключений, - рассказал Леонид Белуга. – На выходные мы решили уехать в деревню, за 60 километров от Петрозаводска. Знали, конечно, что срок подходит, но не думали, что это случится уже в ближайшие дни. И вот, около ноля часов все началось. Мы собрались и поехали в Петрозаводск, в Перинатальный центр. Было уже около трех часов ночи. Темнота, на машине, пришлось несколько раз останавливаться, но как-то доехали. А в пять утра нас уже приняли в Перинатальном центре».

Как рассказал Леонид Белуга, в ту ночь они с супругой в родильных палатах были единственными. Из десяти палат все пустовали, кроме одной, где были они. Предварительно у него взяли ПЦР-тест, выдали специальную одежду. И известный предприниматель присутствовал при рождении дочери с первой минуты, не оставляя супругу ни на миг.

«Я присутствовал при рождении своих дочерей Лизы и Ани. И сейчас тоже решил, что должен поддержать свою супругу, помочь ей, потому что физически это очень тяжело. Я считаю, что каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой, если не в родильном зале, то хотя бы в соседней комнате».

Подробнее обо всем читайте здесь.

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